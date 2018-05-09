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В Пензе около 100 команд вышли на старт эстафеты в честь Дня Победы

17:20 | 09.05.2018 | Спорт

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Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. 96 сборных, в состав которых вошли школьники, студенты, сотрудники организаций и предприятий Пензы, приняли участие в легкоатлетической эстафете, прошедшей 9 мая в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Пензе около 100 команд вышли на старт эстафеты в честь Дня Победы

Фото: Penza-gorod.ru

Протяженность маршрута составила 7,2 км. Он был поделен на 20 этапов — 10 женских и столько же мужских.

Среди общеобразовательных организаций первое место заняла сборная лицея №29, второе — представители школы №68, а третье — №12.

Среди среднеспециальных учебных заведений отличились пензенские колледжи — социально-педагогический, транспортных технологий, а также информационных и промышленных технологий.

Среди команд организаций и предприятий тройка призеров выглядит следующим образом: на первой строчке итогового протокола расположилась команда компании «Ключ здоровья», на второй — предприятия «Ванюшкины сладости», на третьей — фирмы «Торнадо».

Команды Пензенского государственного университета заняли первое и второе места среди смешанных сборных.

Кроме того, спецпризом были отмечены представители Пенсионного фонда.

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