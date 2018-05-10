Александр Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов приедут в Пензу на «Битву на Суре – 7» Спорт

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, завоевавший весной 2017 года титул чемпиона UFC в легком весе, будут специальными гостями «Битвы на Суре – 7», которая состоится в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в предстоящую субботу, 12 мая.

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Как сообщил известный бодибилдер, обладатель титула «Мистер Вселенная – 2009», один из организаторов турнира Алексей Нетесанов, Хабиб Нурмагомедов привезет в Пензу чемпионский пояс UFC, который до этого побывал лишь на его малой родине — в Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге.

Он уточнил, что перед «Битвой на Суре», которая начнется в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в 14.00, запланирована встреча с поклонникам у фонтана на набережной в городе «Спутник» в 11.00.

«Ожидается очень много народа. Будут задаваться в открытой форме вопросы Хабибу», — пояснил Алексей Нетесанов.

В свою очередь руководитель областной федерации смешанного боевого единоборства ММА Юрий Разоренов, анонсируя 10 бескомпромиссных боев, отметил, что главным из них, как ожидается, будет встреча Артема Манышева и Александра Бенуа.