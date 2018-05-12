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В Бековском районе дан старт двухдневным соревнованиям по мотокроссу

17:03 | 12.05.2018 | Спорт

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Пенза, 12 мая 2018. PenzaNews. Двухдневные соревнования по мотокроссу, в которых принимают участие около 200 спортсменов, стартовали на трассе «Сахзавод» в Бековском районе Пензенской области в субботу, 12 мая.

В Бековском районе дан старт двухдневным соревнованиям по мотокроссу

Фото: Pnzreg.ru

Открывая состязания, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в регионе поддерживают и развивают традиции, заложенные ранее.

«Мы гордимся тем, что на пензенской земле очень достойная школа мотокросса, которая была создана много лет тому назад [бывшим главой региона] Василием Бочкаревым», — сказал он.

Иван Белозерцев пожелал участникам и болельщикам удачи и хорошего настроения.

«Спасибо вам за то, что приехали в Пензенскую область из 24 городов России. Мы рады видеть вас всех. Желаю вам сегодня успешных состязаний, чтобы вы никогда не получали травм и всегда достигали тех высоких результатов, к которым стремитесь», — уточнил губернатор.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в первенстве России по мотокроссу в Бековском районе принимают участие спортсмены 5–18 лет, в чемпионате и Кубке России — 14 лет и старше.

Соревнования проводятся в классах мотоциклов с объемом двигателя 50, 65, 85, 125, 250 кубических сантиметров и в категории «Open».

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