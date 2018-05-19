В первой игре суточного матча по футболу в Пензе победила команда областного правительства Спорт

Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. Команда областного правительства победила со счетом 3:0 сборную мэрии и гордумы в ходе суточного футбольного матча, который начался на поле обновленного стадиона «Зенит» в Пензе в полдень, 19 мая.

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Перед началом игры было проведено открытие необычного мероприятия, в ходе которого губернатор Иван Белозерцев отметил, что на обновленном стадионе созданы отличные условия для занятия спортом.

Затем председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин подарил ему «майку победителя», выразив надежду, что Иван Белозерцев будет присутствовать на матче открытия чемпионата мира по футболу. Глава региона отметил, что передаст ее в музей.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев выразил уверенность, что новый стадион даст толчок развитию футбола.

«Сегодня у нас здесь занимающихся насчитывается почти 1 тыс. ребят», — отметил он.

Успехов участникам также пожелал председатель федерации футбола Пензенской области Александр Калашников. Пресс-атташе клуба «Зенит» Николай Шумилин прочитал стихотворение об этом виде спорта.

Кроме того, были награждены авторы лучшего слогана суточного матча Ксения и Артем Терехины.

Первыми на поле вышли представители областного правительства в составе команды «Пензенские рыси» и мэрии и гордумы, которые сыграли за «Сурских орлов». Первый гол забил главный специалист-эксперт управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма АПК регионального Минсельхоза Михаил Акрытов.

Всего за время матча по 45 минут сыграют 64 команды, в том числе четыре женских. В 12.00 20 мая будет подведен общий итог.