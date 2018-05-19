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Четверо пензенских дзюдоистов завоевали медали на соревнованиях в Магадане

16:23 | 19.05.2018 | Спорт

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Магадан, 19 мая 2018. PenzaNews. Четверо пензенских дзюдоистов завоевали призовые места во всероссийских соревнованиях среди юношей до 18 лет в Магадане в субботу, 19 мая.

Четверо пензенских дзюдоистов завоевали медали на соревнованиях в Магадане. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Денис Кулагин стал обладателем золотой медали, а Никита Учуев, Даниил Сидоров и Владислав Бурментьев завоевали «бронзу» в своих весовых категориях», — сообщил ИА «PenzaNews» президент региональной федерации дзюдо Эдуард Копылов.

Он отметил, что спортсменам вручили приветственный адрес губернатора Магаданской области Владимир Печеного.

«20 мая ребята продолжат выступление на татами. Турнир объединил почти 400 дзюдоистов из регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья», — добавил собеседник агентства.

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