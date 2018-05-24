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Алия Мустафина не строит планы на соревнования до консультации с врачом в июне

14:03 | 24.05.2018 | Спорт

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Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, выступающая за Пензенскую область параллельным зачетом, сообщила, что не строит планы на участие в крупных соревнований до консультации с врачом по ходу восстановления после травмы колена.

Алия Мустафина не строит планы на соревнования до консультации с врачом в июне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Самочувствие нормальное. Сейчас я в основном занимаюсь подкачкой — не прыгаю, не даю нагрузку, потому что в начале июня доктор посмотрит мои снимки и расскажет, как идет заживление. […] Строить дальнейших планов пока нельзя, потому что они будут основаны именно на том, что скажет доктор», — сказала спортсменка журналистам перед началом открытой тренировки во дворце спорта «Буртасы» в Пензе в четверг, 24 мая.

Алия Мустафина пояснила, что после консультации с врачом план подготовки будет меняться.

«Выступать [прямо сейчас], наверное, не готова, но тренироваться в полную силу — с удовольствием», — добавила гимнастка.

Она уточнила, что пробудет в Пензе до 26 мая, после чего продолжит тренировки на базе «Озеро Круглое».

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