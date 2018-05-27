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В Пензе объединили велопарад и «Зеленый марафон» Сбербанка

12:55 | 27.05.2018 | Спорт

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Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. Два массовых мероприятия — заезд в рамках единого дня велопарадов в России и «Зеленый марафон» Сбербанка — объединили в Пензе в воскресенье, 27 мая.

В Пензе объединили велопарад и «Зеленый марафон» Сбербанка

Фото: Penza-gorod.ru

Старт участников в обоих случаях состоялся у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена», где также была организована развлекательная программа.

В торжественной церемонии открытия приняли участие зампред областного правительства Юрий Денисов, спикер регионального Заксобрания Валерий Лидин, глава Пензы Валерий Савельев, мэр Виктор Кувайцев и управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.

По итогам заездов и забегов были определены победители в различных номинациях. Все они получили памятные подарки.

Предложение проводить единый день велопарадов было озвучено на селекторном совещании министерства транспорта РФ еще в сентябре 2015 года. По имеющимся данным, в 2016 году к акции присоединились 37 городов, в 2017 — более 70. В Пензенской области в 2018 году организатором мероприятия выступили министерство физкультуры и спорта Пензенской области, а также горспорткомитет. Непосредственное проведение мероприятия было возложено на центр спортивной подготовки региона.

Первый «Зеленый марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. В 2017-м финансовое учреждение и фонд «Обнаженные сердца» объединили свои беговые проекты, создав зеленый марафон «Бегущие сердца», во время которого на благотворительность было собрано 50 млн. рублей.

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