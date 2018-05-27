Двое спортсменов из Мокшана выступят на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады Спорт

Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. Двое воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в рабочем поселке Мокшан Пензенской области, в составе сборной России примут участие во Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Абу-Даби в июне 2019 года. Об этом сообщается на сайте учреждения.

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Путевки на эти соревнования спортсмены завоевали по результатам Специальной Олимпиады России по пауэрлифтингу и скоростному бегу на роликовых коньках, прошедшей в Пензе.

Воспитанник мокшанского детского дома-интерната Евгений Ельмеев одержал победу в скоростном беге на роликовых коньках на дистанции 100 метров.

Еще один представитель учреждения Андрей Мозлов отличился в пауэрлифтинге в весовой категории 59 кг.

Всего спортсмены из интерната завоевали 20 медалей — 10 золотых, пять серебряных и столько же бронзовых.