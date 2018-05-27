В Пензе определены победители областного первенства по дзюдо Спорт

Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. Около 100 девушек и юношей в возрасте до 18 лет приняли участие в первенстве Пензенской области по дзюдо, состоявшемся во дворце единоборств «Воейков».

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Среди юношей в своих весовых категориях лучшими стали Денис Кулагин, Никита Учуев, Никита Горбатов, Владислав Бурментьев, Даниил Сидоров, Максим Скворцов, Анатолий Фадеев и Кирилл Галкин.

У девушек «золото» завоевали Арина Каминская, Екатерина Белоусова, Екатерина Петрянина и Юлия Футусьян.

«Достойные результаты продемонстрировали ребята из районов, где «президентский» вид спорта приобретает все большую популярность. Хочу отметить, что в целом по Пензенской области дзюдо занимаются более 1 тыс. человек. Наш приоритет — развитие массового дзюдо и лишь потом — выявление и воспитание звезд спорта высоких достижений», — прокомментировал президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Он добавил, что победителям региональных соревнований предстоят интенсивные тренировки, чтобы достойно выступить в Ижевске, где в сентябре состоится первенство Приволжского федерального округа.