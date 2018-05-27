EN
17:01:07 Воскресенье, 27 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе определены победители областного первенства по дзюдо

15:33 | 27.05.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. Около 100 девушек и юношей в возрасте до 18 лет приняли участие в первенстве Пензенской области по дзюдо, состоявшемся во дворце единоборств «Воейков».

В Пензе определены победители областного первенства по дзюдо

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди юношей в своих весовых категориях лучшими стали Денис Кулагин, Никита Учуев, Никита Горбатов, Владислав Бурментьев, Даниил Сидоров, Максим Скворцов, Анатолий Фадеев и Кирилл Галкин.

У девушек «золото» завоевали Арина Каминская, Екатерина Белоусова, Екатерина Петрянина и Юлия Футусьян.

«Достойные результаты продемонстрировали ребята из районов, где «президентский» вид спорта приобретает все большую популярность. Хочу отметить, что в целом по Пензенской области дзюдо занимаются более 1 тыс. человек. Наш приоритет — развитие массового дзюдо и лишь потом — выявление и воспитание звезд спорта высоких достижений», — прокомментировал президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Он добавил, что победителям региональных соревнований предстоят интенсивные тренировки, чтобы достойно выступить в Ижевске, где в сентябре состоится первенство Приволжского федерального округа.

Загрузка...
Читайте также
Двое спортсменов из Мокшана выступят на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады В Пензенской области несовершеннолетнего поймали пьяным за рулем
В Пензе объединили велопарад и «Зеленый марафон» Сбербанка Пенсионерка попалась на краже денег в пензенском магазине
В Пензе мужчина с ножом напал на продавца торгового павильона В Пензе работы по нанесению дорожной разметки организовали ночью
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама