В Пензе футбольных болельщиков будут бесплатно возить от гостиниц до вокзала Спорт

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Власти Пензы взяли на себя обязательство обеспечить бесплатную доставку болельщиков, которые остановятся в городе в период чемпионата мира по футболу, до железнодорожного вокзала, откуда те смогут добраться до Саранска, а также в обратном направлении. Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в минувший четверг, 31 мая.

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По его словам, для посадки в автобус любителям футбола потребуется предъявить билет на матч или ваучер, при этом соответствующую заявку гостиницы должны будут подать за 24 часа.

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«Учитывая большую ответственность по обеспечению достойного уровня пребывания в нашем городе болельщиков, безопасности наших граждан и жителей других государств, все коммунальные службы настроены на работу в круглосуточном режиме», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Ближайшие к Пензе матчи состоятся в Саранске: 16 июня сыграют сборные Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня — Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

В связи с заполненностью гостиниц столицы Мордовии часть болельщиков планирует остановиться в Пензе.