Команда АО «Транснефть – Дружба» победила в региональном этапе корпоративной спартакиады Спорт

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Команда АО «Транснефть – Дружба» заняла первое место на региональном этапе IV летней спартакиады организаций системы ПАО «Транснефть».

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Мероприятие, посвященное 25-летию компании «Транснефть», прошло в Брянске на площадках пяти спортивных объектов. В торжественном открытии спартакиады принял участие вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов.

«Спорт очень важен для нашего большого коллектива: он помогает работникам сплотиться, учит командному духу, поддержке и взаимовыручке», — отметил он.

Сотрудники «Транснефти» соревновались в восьми видах спорта. Представители «Дружбы» стали лучшими в волейболе, баскетболе, мини-футболе и смешанной эстафете по плаванию.

Свой вклад в победу внесли работники Пензенского филиала компании. Самые высокие результаты показали: инженер аппарата управления Виталий Королев — в волейболе, электромонтер линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пенза» Александр Лапшин — в футболе, оператор котельной ЛПДС «Пенза-2» Ольга Мельникова — в плавании, электромонтер базы производственного обслуживания Дмитрий Копнин и начальник отдела аппарата управления Георгий Аушев — в баскетболе.

Кроме того, сотрудник службы административно-хозяйственного обеспечения Светлана Лазарева стала второй в настольном теннисе, а оператор нефтеперекачивающей станции «Ростовка» Юрий Луньков — третьим в шахматах.

Вторую ступень пьедестала почета заняла команда ПАО «Транснефть». «Бронзу» завоевали представители ООО «Транснефть – Технологии».

Победители данного этапа войдут в состав сборной, которая выступит на межрегиональной спартакиаде в Москве с 27 по 29 июля.

АО «Транснефть – Дружба» представляет ПАО «Транснефть» в Пензенской области.

В структуре АО «Транснефть – Дружба» четыре районных управления — Брянское, Мичуринское, Куйбышевское и Пензенское, а также производственно-эксплуатационное управление. В 2016 году в зону ответственности предприятия вошли проходящие по территории региона магистральные нефтепродуктопроводы «Уфа — Западное направление», «Куйбышев — Брянск» и «Пенза — Саранск».

Филиал АО «Транснефть – Дружба» — Пензенское районное управление — со штатной численностью более 1 тыс. 200 сотрудников создан 1 апреля 2017 года.