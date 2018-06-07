В Пензенской области капитально отремонтируют 14 спортзалов сельских школ Спорт

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. 14 спортивных залов, расположенных в сельских школах Пензенской области, будет отремонтировано к началу предстоящего учебного года.

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Ожидается, что все контракты с подрядчиками будут заключены до 15 июня. На данный момент к работам приступили в Башмаковском и Белинском районах.

В рамках капитального ремонта планируется привести в надлежащее состояние кровлю, пол, душевые, системы отопления, а также произвести замену оконных и дверных блоков.

Всего на эти цели выделено 23 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета — 19,5 млн. рублей, из областного — около 1,7 млн. рублей, а также из муниципальных — почти 1,8 млн. рублей, сообщает пресс-служба облправительства.