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Областные соревнования по автомодельному спорту состоятся 8 июня

16:22 | 07.06.2018 | Спорт

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Заречный, 7 июня 2018. PenzaNews. Ежегодные областные соревнования учащихся по автомодельному спорту в рамках марафона «Твори, выдумывай, пробуй!» состоятся на базе центра детского технического творчества Заречного Пензенской области в пятницу, 8 июня.

Областные соревнования по автомодельному спорту состоятся 8 июня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Состязания проводятся как лично-командные. Участники будут соревноваться в классах шоссейных радиоуправляемых автомоделей. В состав команды входят школьники в возрасте до 18 лет.

Организаторами соревнований выступают министерство образования Пензенской области, региональный центр развития творчества детей и юношества, центр детского технического творчества Заречного и центр детского творчества Кузнецка.

Открытие мероприятия состоится в 10.00, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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