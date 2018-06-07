Областные соревнования по автомодельному спорту состоятся 8 июня Спорт

Заречный, 7 июня 2018. PenzaNews. Ежегодные областные соревнования учащихся по автомодельному спорту в рамках марафона «Твори, выдумывай, пробуй!» состоятся на базе центра детского технического творчества Заречного Пензенской области в пятницу, 8 июня.

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Состязания проводятся как лично-командные. Участники будут соревноваться в классах шоссейных радиоуправляемых автомоделей. В состав команды входят школьники в возрасте до 18 лет.

Организаторами соревнований выступают министерство образования Пензенской области, региональный центр развития творчества детей и юношества, центр детского технического творчества Заречного и центр детского творчества Кузнецка.

Открытие мероприятия состоится в 10.00, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.