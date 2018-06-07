EN
22:17:05 Четверг, 7 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе заключенные обыграли сотрудников колонии в матче в преддверии ЧМ по футболу

17:20 | 07.06.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №5 в Пензе, обыграли сотрудников исправительного учреждения со счетом 2:1 в товарищеском матче, который состоялся в преддверии чемпионата мира по футболу.

В Пензе заключенные обыграли сотрудников колонии в матче в преддверии ЧМ по футболу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед началом встречи заместитель начальника колонии Павел Комков рассказал осужденным об истории проведения чемпионатов мира, выступлениях различных команд, великих футболистах современности и их достижениях.

Кроме того, он довел до них информацию о подготовке России к соревнованиям, заострив внимание на новых спортивных объектах, которые в связи с этим были построены, и символике турнира.

По завершении матча победители получили от администрации учреждения сладкие подарки.

По словам начальника отделения воспитательной работы с осужденными управления ФСИН России по Пензенской области Павла Старикова, в период проведения мундиаля в исправительных учреждениях и следственном изоляторе №1 планируется организовать трансляции матчей посредством кабельного телевидения.

«Мероприятия, приуроченные к чемпионату мира по футболу, важны во всех отношениях. Это, прежде всего, популяризация здорового образа жизни, обеспечение культурно-досуговой работы с осужденными, повышение их образовательного уровня», — цитирует Павла Старикова пресс-служба управления ФСИН России по региону.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе открыт учебный биомедицинский центр В Пензенской области разыскивают 14-летнюю девушку, ушедшую из дома две недели назад
На форуме «InnoMed» в Пензе обсудили развитие медицинской промышленности Областные соревнования по автомодельному спорту состоятся 8 июня
В Пензе наградили лучших социальных работников Мэр Пензы дал подчиненным ряд поручений в преддверии Дня города
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама