В Пензе заключенные обыграли сотрудников колонии в матче в преддверии ЧМ по футболу Спорт

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №5 в Пензе, обыграли сотрудников исправительного учреждения со счетом 2:1 в товарищеском матче, который состоялся в преддверии чемпионата мира по футболу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед началом встречи заместитель начальника колонии Павел Комков рассказал осужденным об истории проведения чемпионатов мира, выступлениях различных команд, великих футболистах современности и их достижениях.

Кроме того, он довел до них информацию о подготовке России к соревнованиям, заострив внимание на новых спортивных объектах, которые в связи с этим были построены, и символике турнира.

По завершении матча победители получили от администрации учреждения сладкие подарки.

По словам начальника отделения воспитательной работы с осужденными управления ФСИН России по Пензенской области Павла Старикова, в период проведения мундиаля в исправительных учреждениях и следственном изоляторе №1 планируется организовать трансляции матчей посредством кабельного телевидения.

«Мероприятия, приуроченные к чемпионату мира по футболу, важны во всех отношениях. Это, прежде всего, популяризация здорового образа жизни, обеспечение культурно-досуговой работы с осужденными, повышение их образовательного уровня», — цитирует Павла Старикова пресс-служба управления ФСИН России по региону.