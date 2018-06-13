Пензенский «Зенит» проиграл свой первый матч на реконструированном стадионе Спорт

Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. Пензенский футбольный клуб «Зенит» проиграл свой первый матч на реконструированном стадионе «Зенит» со счетом 0:2 чувашской команде «Химик-Август», состоявшийся в рамках первенства межрегионального футбольного союза «Приволжье» во вторник, 12 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

Поболеть за футболистов пришли мэр Виктор Кувайцев, его заместитель Магомед Агамагомедов, все главы районных администраций города, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков и другие жители города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев лично дал старт матчу и пожелал спортсменам достойной игры и удачи.

Фото: Penza-gorod.ru

Сняв пиджак, он остался в брюках и рубашке, пробежался по полю и нанес первый удар по мячу.

Однако поддержка болельщиков и чиновников не помогла команде одержать верх. Голы в матче забили только члены клуба «Химик-Август» — Виталий Бурмаков и Сергей Дзодзиев.

Таким образом, после шести встреч «Зенит» находится на 11 строчке турнирной таблицы с тремя очками.