Десятки людей болели за сборную России на Юбилейной площади в Пензе Спорт

Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Несколько десятков людей собрались на Юбилейной площади в Пензе, чтобы посмотреть трансляцию стартового матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии в четверг, 14 июня.

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После церемонии закрытия континентального турнира по футболу Ассоциации студенческих спортивных клубов России собравшихся поприветствовали заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов, мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

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Затем на Юбилейной площади несколько десятков воспитанников спортивных школ, хореографические коллективы, студенты, школьники и болельщики приняли участие в масштабном флешмобе, посвященном первой игре ЧМ по футболу.

После этого на большом экране состоялась трансляция открытия мундиаля и первого матча. Каждый забитый мяч сборной собравшиеся встречали криками и аплодисментами и сопереживали спортсменам по время опасных моментов.

Ликование пензенцев усилилось, когда пятый мяч забил Александр Головин, и достигло высшей точки после финального свистка, зафиксировавшего победу национальной сборной со счетом 5:0.