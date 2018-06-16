В областных сельских играх в Башмаково приняли участие около 500 спортсменов Спорт

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Около 500 спортсменов со всех районов Пензенской области приняли участие в ХII летних сельских спортивных играх, которые состоялись на нескольких площадках в Башмаковском районе.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе официальной части мероприятия состоялась церемония зажжения огня игр. Это право было предоставлено уроженцам Башмаково бронзовому призеру Олимпиады по спортивной ходьбе Алексею Воеводину и легкоатлетке Кристине Хорошевой.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообщался с участниками соревнований и попробовал свои силы в поднятии гири, сообщает пресс-служба правительства региона.

В программу игр вошли 11 направлений — армрестлинг, гиревой спорт, волейбол, легкая атлетика, силовое троеборье, перетягивание каната, профессиональные конкурсы дояров, косарей и механизаторов, состязания спортивных семей.

Соревнования проходили на стадионе «Газовик», в физкультурно-оздоровительном комплексе «Родник», спортзале средней школы №2 и на полях в Марате.

Победители состязаний войдут в сборную команду Пензенской области, которая будет защищать честь региона на всероссийском этапе сельских игр в Курске.