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Пензенские гимнасты привезли восемь медалей с соревнований на призы Алексея Немова

15:13 | 19.06.2018 | Спорт

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Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Пензенские гимнасты завоевали восемь медалей различного достоинства на всероссийских соревнованиях на призы олимпийского чемпиона Алексея Немова, завершившихся в Сызрани.

Пензенские гимнасты привезли восемь медалей с соревнований на призы Алексея Немова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В командном зачете Валентин Бесхмельницын занял третье место в составе сборной России вместе с Иваном Шестаковым из Тулы и Мухаммаджоном Якубовым из Московской области.

Также пензенский спортсмен завоевал «бронзу» в упражнении на кольцах по программе кандидатов в мастера спорта, а еще один представитель региона Иван Шкуров стал в этом виде вторым.

Среди гимнастов, выступающих по программе мастеров спорта, Ильдар Юскаев выиграл опорный прыжок, показал второй результат на коне-махе и кольцах, а Григорий Климентьев первенствовал на кольцах и выиграл бронзовую медаль в опорном прыжке.

Всего участниками состязаний на призы Алексея Немова стали 50 человек из 12 регионов, сообщает пресс-служба пензенской спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

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