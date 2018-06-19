Некоторые такси в Пензе подняли цены из-за ЧМ по футболу Спорт

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Представители власти стали получать информацию о том, что некоторые таксомоторные компании Пензы неоправданно завышают цены на свои услуги в период проведения чемпионата мира по футболу, ближайшие матчи которого проходят в соседнем регионе — Мордовии, объясняя это тем, что они якобы являются «официальными» и «аккредитованными» перевозчиками. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облправительства.

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«Правительство Пензенской области, как и региональный Минпром, не заключало никаких соглашений о сотрудничестве с перевозчиками легковыми такси по доставке болельщиков на ЧМ-2018», — подчеркивается в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что в Пензенской области не проводилась аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на осуществление деятельности по перевозке пассажиров во время чемпионата мира по футболу.

В сообщении отмечается также, что все легальные перевозчики, имеющие соответствующие разрешения, осуществляют оказание услуг на равных началах.