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В «Спутнике» 23 июня пройдут бесплатные мастер-классы по йоге

15:35 | 20.06.2018 | Спорт

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Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Мероприятие, посвященное Международному дню йоги, пройдет на площади у фонтана в городе «Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящую субботу, 23 июня.

В «Спутнике» 23 июня пройдут бесплатные мастер-классы по йоге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что после торжественного открытия участники услышат лекцию о традиционной индийской йоге, после чего им будет предложено помедитировать.

Также программой йога-сессии предусмотрены мастер-классы, в ходе которых собравшиеся смогут оценить различные направления занятий, в том числе с партнером и в гамаке.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минспорта Пензенской области, участие в мероприятии является бесплатным — желающим необходимо лишь принести с собой коврик.

Йога-сессия начнется в 10.00 и продлится, как ожидается, три часа.

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