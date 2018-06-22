Пензенская «Империя» выбыла из борьбы за Кубок России Спорт

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Пензенская «Империя» уступила «Красному Яру» из Красноярска в домашнем матче 1/4 финала Кубка России по регби 2018 года и выбыла из борьбы за трофей.

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Встреча, состоявшаяся на стадионе «Первомайский» вечером в минувший четверг, 21 июня, завершилась со счетом 12:83.

Как сообщается пресс-служба клуба «Империя», исход матча был предопределен разницей в классе соперников, вопрос заключался лишь в том, насколько серьезное сопротивление команда сможет оказать гостям.

Спортсмены «Красного Яра» положили первую попытку на 4-й минуте встречи. За стартовый тайм игроки красноярской команды приземлили мяч в зачетном поле «Империи» восемь раз, при этом с реализацией моментов у них не заладилось — из восьми возможных бьющий забил только одну.

Несмотря на то, что гости владели полной игровой инициативой, «Империя» доставляла им определенные проблемы в атаках и иногда отвечала контратаками. Дважды гости останавливали их с нарушениями правил, и Никита Сботов был точен в ударах по воротам. На перерыв команды отправились при счете 6:42.

Во втором тайме «Красный Яр» также доминировал на поле, а «Империя» по большей части оборонялась. За эту половину встречи красноярцы положили еще семь попыток, подкрепив их тремя реализациями. Пензенская команда ответила двумя точными штрафными в исполнении Никиты Сботова.

После этого поражения команда будет готовиться к финалу Кубка России по регби-7, который пройдет в Пензе 7–8 июля. 14 июля «Империя» продолжит выступления в чемпионате России по регби.