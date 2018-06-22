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Доцент МГУ приютил мэра колумбийского города с супругой, спутавших Пензу с Саранском

17:16 | 22.06.2018 | Спорт

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Саранск, 22 июня 2018. PenzaNews. Доцент кафедры английского языка для профессиональной коммуникации Национального исследовательского мордовского государственного университета (МГУ имени Н.П. Огарева) Антон Лебедев, работающий переводчиком в период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, приютил у себя супругов из Колумбии, которые по ошибке забронировали отель в Пензе вместо Саранска.

Доцент МГУ приютил мэра колумбийского города с супругой, спутавших Пензу с Саранском. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам педагога, он заметил растерянную пару на парковке.

«Они стояли в замешательстве, пытаясь найти забронированный отель. Оказалось, что номер был оформлен не в Саранске, а в Пензе. Туристы подумали, что это пригород. В реальности между городами более 100 км», — пояснил Антон Лебедев, добавив, что после этого он предложил туристам остановиться у него в квартире.

Доцент отметил, что, как выяснилось позднее, болельщик из Колумбии оказался мэром города Флоридабланка с населением около 300 тыс. жителей — он в медовый месяц вместе с супругой отправился в путешествие по Европе и заехал с женой в Россию, чтобы поддержать сборную страны в матче с командой Японии.

Как сообщает «Интерфакс», на следующий день после футбольного матча, состоявшегося в минувший вторник, 19 июня, мэр с супругой отправились в Москву, а затем — домой.

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