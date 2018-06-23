EN
18:07:28 Суббота, 23 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бажина, Захаров и Кузнецов завоевали «золото» ЧР на 3-метровом трамплине

09:00 | 23.06.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Воспитанники центра спортивной подготовки Пензенской области Евгений Кузнецов и Илья Захаров, а также Надежда Бажина завоевали золотые медали домашнего чемпионата России в синхронных и индивидуальных прыжках в воду с 3-метрового трамплина соответственно.

Бажина, Захаров и Кузнецов завоевали «золото» ЧР на 3-метровом трамплине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По итогам четвертого дня соревнований, которые проходят во дворце спорта «Буртасы», дуэт Евгения Кузнецова и Ильи Захарова заработал 435,96 балла. Вторыми с результатом 368,95 балла стали Илья Молчанов и Никита Николаев, третьими — Евгений и Вячеслав Новоселовы, получившие 381,57 балла.

Надежда Бажина одержала победу с оценкой 312 баллов. На второй строчке итогового протокола расположилась Елена Черных — 310,75 балла, на третьей — Кристина Ильиных — 302,25.

Ранее Надежда Бажина выиграла «золото» в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в паре с Никитой Шлейхером, с Кристиной Ильиных, а также на метровом трамплине.

Евгений Кузнецов стал чемпионом России в индивидуальных прыжках с 3-метрового и метрового трамплинов, Илья Захаров занял второе место в данном виде программы.

Воспитанница пензенского ЦСП Валерия Белова в паре с Сергеем Назиным завоевала «серебро» в миксте.

Загрузка...
Читайте также
Консолидированный бюджет области по доходам за период с января по май исполнен на 99,7% Озвучены данные о переселении соотечественников за пять месяцев 2018 года
Самбисты из Пензы завоевали медали на Универсиаде в Омске Виктор Артемкин назначен генеральным менеджером пензенского «Дизеля»
Экзамены в первый резервный день прошли в Пензенской области без сбоев и нарушений В суд подан иск о запрете компании «Агро-Транс» эксплуатации воздушного судна
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама