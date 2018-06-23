Бажина, Захаров и Кузнецов завоевали «золото» ЧР на 3-метровом трамплине Спорт

Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Воспитанники центра спортивной подготовки Пензенской области Евгений Кузнецов и Илья Захаров, а также Надежда Бажина завоевали золотые медали домашнего чемпионата России в синхронных и индивидуальных прыжках в воду с 3-метрового трамплина соответственно.

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По итогам четвертого дня соревнований, которые проходят во дворце спорта «Буртасы», дуэт Евгения Кузнецова и Ильи Захарова заработал 435,96 балла. Вторыми с результатом 368,95 балла стали Илья Молчанов и Никита Николаев, третьими — Евгений и Вячеслав Новоселовы, получившие 381,57 балла.

Надежда Бажина одержала победу с оценкой 312 баллов. На второй строчке итогового протокола расположилась Елена Черных — 310,75 балла, на третьей — Кристина Ильиных — 302,25.

Ранее Надежда Бажина выиграла «золото» в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в паре с Никитой Шлейхером, с Кристиной Ильиных, а также на метровом трамплине.

Евгений Кузнецов стал чемпионом России в индивидуальных прыжках с 3-метрового и метрового трамплинов, Илья Захаров занял второе место в данном виде программы.

Воспитанница пензенского ЦСП Валерия Белова в паре с Сергеем Назиным завоевала «серебро» в миксте.