Самбисты из Пензы завоевали медали на Универсиаде в Омске
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Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Представители спортивного клуба Пензенского государственного университета Артем Гайбаев и Александр Володин завоевали медали в финале летней всероссийской Универсиады в Омске. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил их тренер, профессор ПГУ Валерий Волков.
Фото: Валерий Волков
По его словам, Артем Гайбаев стал лучшим в весовой категории до 100 кг, а Александр Володин занял третье место среди спортсменов весом до 52 кг.
«Всего в соревнованиях принимали участие семь спортсменов из Пензенской области», — отметил собеседник агентства.
В 2018 году Омская область стала одним из четырех регионов, которым доверено провести финальные соревнования VI всероссийской летней Универсиады.
Субъект федерации принял у себя состязания по самбо, плаванию и боксу.