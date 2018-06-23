Самбисты из Пензы завоевали медали на Универсиаде в Омске Спорт

Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Представители спортивного клуба Пензенского государственного университета Артем Гайбаев и Александр Володин завоевали медали в финале летней всероссийской Универсиады в Омске. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил их тренер, профессор ПГУ Валерий Волков.

Фото: Валерий Волков

По его словам, Артем Гайбаев стал лучшим в весовой категории до 100 кг, а Александр Володин занял третье место среди спортсменов весом до 52 кг.

«Всего в соревнованиях принимали участие семь спортсменов из Пензенской области», — отметил собеседник агентства.

В 2018 году Омская область стала одним из четырех регионов, которым доверено провести финальные соревнования VI всероссийской летней Универсиады.

Субъект федерации принял у себя состязания по самбо, плаванию и боксу.