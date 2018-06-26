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«Кубок «Дизеля» пройдет в Пензе 8–12 августа

11:52 | 26.06.2018 | Спорт

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Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Ежегодный предсезонный хоккейный турнир «Кубок «Дизеля» пройдет в Пензе с 8 по 12 августа.

«Кубок «Дизеля» пройдет в Пензе 8–12 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба профессионального клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге, участниками состязаний станут пять команд: помимо хозяев, на лед выйдут представители «Рязани», «Сарова», орского «Южного Урала» и казанского «Барса», который возглавляет воспитанник пензенского хоккея Айрат Кадейкин.

Хоккеисты «Дизеля» на домашнем турнире впервые выступят под руководством Алексея Ваулина.

«Кубок «Дизеля» проводится в Пензе с 2004 года. Тогда победу одержали спортсмены из Лениногорска, а хозяева льда заняли второе место.

«Дизель» становился обладателем трофея четыре раза — в 2005, 2009, 2010 и 2017 годах.

Четырежды пензенцы завершали турнир вторыми и 3 раза — третьими.

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