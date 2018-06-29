Андрей Терсинцев стал третьим на ЧМ по шахматам среди лиц с ПОДА Спорт

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Андрей Терсинцев из села Сосновка Пензенской области занял третье место на чемпионате мира по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), завершившегося в Чехии в пятницу, 29 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель правления общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков.

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По его словам, в общем зачете Андрей Терсинцев стал шестым.

Владимир Новиков отметил, что соревнования в Праге являются первым крупным турниром среди взрослых, на которых пензенский спортсмен показал высокий результат.

Он напомнил, что ранее Андрей Терсинцев трижды становился чемпионом мира среди юниоров — в 2013, 2014 и 2015 годах.