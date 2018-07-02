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Пензенский «Дизель» начнет готовиться к новому сезону 5 июля

08:06 | 02.07.2018 | Спорт

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Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Первая перед новым сезоном тренировка пензенского профессионального клуба «Дизель», выступающего в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), которая будет носить втягивающий характер, состоится на стадионе «Первомайский» в предстоящий четверг, 5 июля.

Пензенский «Дизель» начнет готовиться к новому сезону 5 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба клуба, до 4 июля игроки будут проходить углубленный медицинский осмотр, с 10 по 22 июля команда будет находиться на сборах в Заречном, а первый выход на лед запланирован на 24 июля.

Расширенный список «Дизеля» включает в себя 33 хоккеиста.

В него вошли вратари Владислав Фокин, Сергей Белов, Максим Борисов и Глеб Носов, защитники Максим Томкин, Максим Чигирев, Артем Лесников, Максим Семичастнов, Виталий Люлько, Андрей Корабейников, Андрей Кравченко, Дмитрий Киселев, Денис Бельский, Игорь Артамонов и Антон Антонов.

В числе нападающих числятся Владислав Барулин, Владислав Волков, Никита Демин, Александр Дудин, Давид Думбадзе, Максим Зюзякин, Наиль Кантеев, Юрий Кокшаров, Кирилл Кокшин, Максим Колмыков, Виктор Луговской, Данил Макаров, Василий Москалев, Михаил Потапов, Максим Субботин, Александр Тарасов, Сергей Колесников и Максим Чумаков.

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