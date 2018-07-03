Пензенская сборная выиграла Спартакиаду молодежи России допризывного возраста Спорт

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла первое место по итогам Спартакиады молодежи России допризывного возраста, завершившейся в Тамбове.

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Команда региона с большим преимуществом опередила ближайших соперников — представителей Липецкой области и Санкт-Петербурга.

Согласно сводному протоколу, пензенцам не оказалось равных в беге на 100 метров, прыжках с места и с разбега, в метании и в упражнении для мышц пресса. Второй результат спортсмены сборной региона показали в стрельбе, четвертое — в огневой подготовке, плавании и беге на 3 км, пятое — в подтягивании, седьмое — в беге на 60 метров и 12-ое — в строевой подготовке.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области, в состав сборной входили спортсмены из Сердобского района Сергей Баскаков, Вадим Мартынов, Иван Прудентов и Михаил Панькин, кузнечанин Данила Клюев, пензенцы Никита Гуляев, Антон Шумкин, Алексей Беляев и Дмитрий Кныш, а также Андрей Копылов из Заречного.

Тренировали членов сборной Александр Головин и Алексей Юдин.

Финальные соревнования Спартакиады молодежи России допризывного возраста стартовали 27 июня на базе Тамбовского высшего военного авиационного училища. Они объединили подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 49 регионов.

Общее количество участников спартакиады превысило 600 человек.