Пензенская команда признана лучшей пожарной дружиной АО «Транснефть – Дружба» Спорт

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Команда Пензенского районного управления (РУ) АО «Транснефть – Дружба» завоевала звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины 2018 года» по итогам корпоративных соревнований, которые состоялись на стадионе физкультурно-спортивного общества «Брандмастер» в Брянске.

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Всего в состязаниях принимали участие четыре команды — сборные Брянского, Мичуринского, Куйбышевского и Пензенского РУ. Подготовку конкурсантов оценивали судьи всероссийской и республиканской категорий по пожарно-прикладному спорту.

Каждой команде предстояло пройти четыре вида испытаний. На первом требовалось в полном обмундировании преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями. Затем дружины участвовали в пожарной эстафете четыре по 100 метров с тушением возгорания с помощью переносного огнетушителя. Также сборные выполняли боевое развертывание от пожарного автомобиля с поражением мишени струей воды и демонстрировали уровень теоретической подготовки.

По результатам общекомандного первенства лучшим расчетом добровольной пожарной дружины АО «Транснефть – Дружба» признана пензенская команда, второе место — у представителей Куйбышевского филиала предприятия, а третью ступень пьедестала почета заняла сборная Брянского РУ.

В индивидуальном первенстве в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями не было равных слесарю по ремонту технологических установок НПС «Ростовка» Роману Зинину.

Победители примут участие в финальном этапе соревнований по пожарно-прикладному спорту среди организаций системы «Транснефть». Он состоится в августе на базе АО «Транснефть – Верхняя Волга» в Йошкар-Оле.

Добровольные пожарные дружины сформированы как постоянно действующие подразделения предприятий системы «Транснефть» для предупреждения и ликвидации возможных возгораний.

В боевой расчет входят представители рабочих специальностей нефтеперекачивающих станций, баз производственного обслуживания, центральных ремонтных и линейных аварийно-эксплуатационных служб.

На объектах АО «Транснефть – Дружба» действуют 43 добровольные пожарные дружины общей численностью около 400 сотрудников.