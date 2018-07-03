Фан-зона на Юбилейной площади Пензы будет работать 7 июля Спорт

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Жители Пензы получат возможность увидеть трансляцию матча между сборными России и Хорватии в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на большом экране в фан-зоне, которая вновь будет открыта на Юбилейной площади в предстоящую субботу, 7 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

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«Начало — в 21.00», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что эта игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.

Фан-зона на Юбилейной площади в Пензе работала с 14 июня. В тот день на большом экране транслировалась церемония открытия мундиаля, а затем — первый матч между сборными России и Саудовской Аравии.

После этого любители футбола могли посмотреть игру с участием команд РФ и Египта 19 июня, а также увидеть встречу со сборной Уругвая 25 июня.

1 июля жители Пензы в фан-зоне болели за российских футболистов, игравших с испанцами. Благодаря победе в матче, которая для многих стала неожиданностью, сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата мира, и практически сразу большой экран с Юбилейной площади убрали, что вызвало недовольство болельщиков.