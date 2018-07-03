EN
22:04:08 Вторник, 3 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фан-зона на Юбилейной площади Пензы будет работать 7 июля

18:01 | 03.07.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Жители Пензы получат возможность увидеть трансляцию матча между сборными России и Хорватии в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на большом экране в фан-зоне, которая вновь будет открыта на Юбилейной площади в предстоящую субботу, 7 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Фан-зона на Юбилейной площади Пензы будет работать 7 июля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Начало — в 21.00», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что эта игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.

Фан-зона на Юбилейной площади в Пензе работала с 14 июня. В тот день на большом экране транслировалась церемония открытия мундиаля, а затем — первый матч между сборными России и Саудовской Аравии.

После этого любители футбола могли посмотреть игру с участием команд РФ и Египта 19 июня, а также увидеть встречу со сборной Уругвая 25 июня.

1 июля жители Пензы в фан-зоне болели за российских футболистов, игравших с испанцами. Благодаря победе в матче, которая для многих стала неожиданностью, сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата мира, и практически сразу большой экран с Юбилейной площади убрали, что вызвало недовольство болельщиков.

Загрузка...
Читайте также
На градообразующем предприятии Заречного отметили 60-летие со дня выпуска первой продукции При пензенском губернаторе создана комиссия по вопросам развития системы здравоохранения
Пензенская команда признана лучшей пожарной дружиной АО «Транснефть – Дружба» В краеведческом музее Пензы зачитают фронтовые письма о любви
Жителей трех районов Пензенской области ждет плановое отключение газа В Пензе открыта вторая смена лагеря «Гвардеец-2»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама