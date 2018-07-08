Пензенская «Империя» поборется за 1–8 места на Кубке России по регби-7 Спорт

Пенза, 8 июля 2018. PenzaNews. Пензенская «Империя» вошла в восьмерку лучших команд по итогам группового этапа домашнего финального тура Кубка России по регби-7, который стартовал на стадионе «Первомайский» в минувшую субботу, 7 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом матче команда одержала победу над сборной Самарской области — 20:15.

Во второй встрече — с «Энергией» из Казани — инициативой владели гости, а пензенцы смогли ответить лишь попыткой престижа. Результат — 7:25.

В игре «Империи» и таганрогской «Булавы» определялась судьба второго места в группе, и матч получился очень непредсказуемым.

Пензенская команда провела полтора тайма более чем уверенно, создав солидный задел в 20 очков, но заключительные минуты встречи едва не стоили регбистам победы. Было проведено несколько замен, что сразу же сказалось на качестве игры «Империи». Соперники моментально этим воспользовались, начав стремительно сокращать отставание.

«Империю» спасло закончившееся время игры. Она одержала победу с минимальным преимуществом — 20:19.

Таким образом, по итогам прошедшего этапа «Империя» заняла второе место в группе и вошла в число команд, которые будут бороться за места с 1 по 8. В четвертьфинале она встретится с «Красным Яром», сообщает пресс-служба пензенского клуба.