Пензенская «Империя» заняла восьмое место на Кубке России по регби-7 Спорт

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Пензенская «Империя» заняла восьмое место в домашнем финале Кубка России по регби-7, который завершился на стадионе «Первомайский» в минувшее воскресенье, 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В заключительный день пензенская команда провела три матча. В четвертьфинале состоялась встреча с «Красным Яром». Красноярские спортсмены владели инициативой вплоть до финального свистка. В результате «Империя» проиграла со счетом 5:32, что дало возможность продолжить борьбу только за 5–8 места.

В полуфинале пензенцы сыграли с действующим обладателем Кубка России по регби-7 «ВВА-Подмосковье» из Монино. На некоторое время «Империя» сумела повести в счете, но ошибка в обороне снова заставила команду догонять соперника. В результате хозяева поля уступили со счетом 22:26.

Финальный матч «Империя» провела с казанской «Энергией». Несмотря на все усилия, пензенские спортсмены проиграли со счетом 7:22.

Победителем впервые стала «Нарвская застава» из Санкт-Петербурга, разгромившая в заключительной встрече красноярский «Енисей-СТМ» с результатом 20:7.

В игре за третье место «Красный Яр» одержал верх над «Дружиной» из Бердска.