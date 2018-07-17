В Пензе впервые пройдут соревнования по плаванию среди детей до двух лет Спорт

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Соревнования по плаванию среди детей в возрасте от одного года до двух лет впервые в Пензе состоятся на базе дворца водного спорта «Сура» в четверг, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В них примут участие дети, которые занимаются в группах грудничкового плавания.

Им предстоит нырять из положения сидя с поручня с проплыванием в руках взрослого и в нарукавниках за игрушкой до противоположного бортика, то есть на расстояние почти 7 метров. Также в программу соревнования входит, в частности, проныривание под разделительной дорожкой, самостоятельное ныряние, умение держаться на воде на спине.

Заплывы будут проходить в детском бассейне, глубина которого колеблется от 60 до 80 см. В качестве призов предусмотрены приглашения в ДВС «Сура» на посещение бассейна родителей с детьми.

Регистрация участников будет проходить до 10.40. Соревнования состоятся с 11.00 до 12.00.