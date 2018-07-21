EN
14:06:10 Суббота, 21 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Андрей Сидоренко станет главным тренером белорусской сборной по хоккею

14:00 | 21.07.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Советский спортсмен, бывший наставник пензенского клуба «Дизель» из ВХЛ Андрей Сидоренко станет главным тренером сборной Белоруссии по хоккею. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе федерации хоккея страны (ФХБ).

Андрей Сидоренко станет главным тренером белорусской сборной по хоккею. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Решением членов исполкома ФХБ пост главного тренера национальной сборной будет доверен известному в нашей стране специалисту Андрею Сидоренко. […] С наставником будет заключен годичный контракт с возможностью его продления», — отметили в пресс-службе.

Биография

Сидоренко Андрей Михайлович

В федерации уточнили, что после неудачи на чемпионате мира в Копенгагене сборной Белоруссии предстоит выступить на первенстве мира в группе «А» первого дивизиона.

«Оно пройдет в столице Казахстана Астане с 29 апреля по 5 мая 2019 года. Помимо хозяев турнира, соперниками белорусов станут национальные сборные Венгрии, Южной Кореи, Литвы и Словении. Путевки в топ-дивизион получат две сильнейшие команды группы», — добавили в ФХБ.

Загрузка...
Читайте также
Издан новый альбом о никольском музее стекла и хрусталя Пензенский «Дизель» сыграет 12 матчей в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ
У входа в ККЗ «Пенза» обустроены пандусы Матч пензенской «Империи» с «Кубанью-2» перенесен по согласованию команд
В пензенской областной библиотеке открыта выставка работ выпускников худучилища Пензенский губернатор предложил развивать комплексную застройку территорий
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама