Андрей Сидоренко станет главным тренером белорусской сборной по хоккею Спорт

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Советский спортсмен, бывший наставник пензенского клуба «Дизель» из ВХЛ Андрей Сидоренко станет главным тренером сборной Белоруссии по хоккею. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе федерации хоккея страны (ФХБ).

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«Решением членов исполкома ФХБ пост главного тренера национальной сборной будет доверен известному в нашей стране специалисту Андрею Сидоренко. […] С наставником будет заключен годичный контракт с возможностью его продления», — отметили в пресс-службе.

Биография

Сидоренко Андрей Михайлович

В федерации уточнили, что после неудачи на чемпионате мира в Копенгагене сборной Белоруссии предстоит выступить на первенстве мира в группе «А» первого дивизиона.

«Оно пройдет в столице Казахстана Астане с 29 апреля по 5 мая 2019 года. Помимо хозяев турнира, соперниками белорусов станут национальные сборные Венгрии, Южной Кореи, Литвы и Словении. Путевки в топ-дивизион получат две сильнейшие команды группы», — добавили в ФХБ.