В Пензе построят трассу для маунтинбайка Спорт

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Трасса для езды на велосипедах по пересеченной местности будет построена в Пензенской области не позднее 2020 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что соревнования по большинству видов спорта в рамках IV летней Спартакиады молодежи России проводятся в Пензенской области, однако турнир по маунтинбайку приняла Удмуртия.

«Ко мне обращались представители велоспорта [по поводу того], что у нас нет хорошей трассы для езды по пересеченной местности на велосипедах, хотя проекты трасс у нас есть. […] Актуализируйте эти проекты. Давайте посмотрим, что они из себя представляют», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 июля.

Иван Белозерцев поручил заняться этим вопросом зампреду областного правительства Юрию Денисову, главе регионального Минспорта Григорию Кабельскому и мэру Пензы Виктору Кувайцеву.

«Пообсуждаем, пригласим представителей федерации велоспорта Пензенской области. [...] Давайте будем смотреть в будущее: или в следующем году, или в 2020 году сделаем такую трассу с освещением, чтобы можно [было] и на велосипедах кататься, и на скейтбордах, а зимой она могла быть использована под лыжную трассу», — сказал губернатор.

Он потребовал, чтобы соответствующий проект был представлен до 1 октября, после чего будут определены точные сроки его реализации.