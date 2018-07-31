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В пензенской спортшколе «Горизонт» выявлены финансовые нарушения

11:52 | 31.07.2018 | Спорт

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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Правоохранительные органы проводят проверку в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Горизонт» в Пензе в связи с выявленными серьезными финансовыми нарушениями. Об этом и.о. председателя городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кулагин проинформировал мэра Виктора Кувайцева в ходе совещания в администрации города во вторник, 31 июля.

В пензенской спортшколе «Горизонт» выявлены финансовые нарушения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В свою очередь Виктор Кувайцев отметил пассивную позицию руководства горспорткомитета в вопросе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью спортивных школ, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно сведениям на сайте комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы, специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по плаванию «Горизонт» возглавляет заслуженный тренер России Юрий Тюканкин.

В СДЮСШОР ежегодно обучаются плаванию более 500 юных спортсменов в возрасте 7 до 19 лет. Тысячи детей получили там начальную физическую и плавательную подготовку.

Двое воспитанников стали мастерами спорта международного класса по плаванию, 21 — мастерами спорта, 125 — кандидатами в мастера спорта.

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