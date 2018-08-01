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В Пензе 3 августа стартует областная спартакиада пенсионеров

11:59 | 01.08.2018 | Спорт

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Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Областная спартакиада пенсионеров стартует на базе училища олимпийского резерва в микрорайоне Ахуны города Пензы в предстоящую пятницу, 3 августа.

В Пензе 3 августа стартует областная спартакиада пенсионеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба облправительства, она объединит около 300 человек, которые будут бороться за награды в составе команд, представляющих 30 городских округов и муниципальных районов.

В программу включены состязания по настольному теннису, плаванию, шахматам и легкой атлетике.

Областные соревнования станут отборочным этапом на Спартакиаду пенсионеров России, которая пройдет в Новосибирске с 23 по 26 августа.

В прошлом году эти старты состоялись в Пензе. По их итогам сборная Пензенской области заняла первое место.

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