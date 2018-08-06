Анастасия Фесикова завоевала «серебро» на чемпионате Европы Спорт

Глазго, 6 августа 2018. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Фесикова стала серебряным призером чемпионата Европы по плаванию в Шотландии на дистанции на 50 метров на спине в минувшее воскресенье, 5 августа.

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Она показала результат 27,31 секунды, уступив британке Джорджии Дэвис (Georgia Beth Davies) 0,08 секунды.

Третьей к финишу пришла представительница Финляндии Мимоса Яллов (Mimosa Jallow), показав время 27,7 секунды.

Днем ранее еще одна пензенская спортсменка Виктория Андреева и другие члены национальной сборной Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк и Валерия Саламатина завоевали «серебро» в эстафете четыре по 200 метров кролем. Победу одержали пловцы из Германии, третье место заняли англичане, сообщается на сайте ЦСП.