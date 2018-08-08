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Фесикова спустя 10 лет вновь стала чемпионкой Европы на дистанции 100 метров на спине

10:39 | 08.08.2018 | Спорт

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Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Представительница центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Фесикова стала чемпионкой Европы в плавании на дистанции 100 метров на спине по итогам соревнований, состоявшихся в Глазго в минувший вторник, 7 августа.

Фесикова спустя 10 лет вновь стала чемпионкой Европы на дистанции 100 метров на спине

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она преодолела дистанцию за 59,19 секунды.

Второй с результатом 59,36 секунды финишировала британка Джорджия Дэвис, с которой Анастасия Фесикова имеет давнее соперничество. Третьей стала итальянка Карлотта Зофкова, проплывшая дистанцию за 59,61 секунды.

Комментируя свое выступление, россиянка напомнила, что 10 лет назад — в 2008 году — в Эйндховене ей удалось выиграть золотую медаль и установить рекорд Европы.

«Тогда был первый чемпионат Европы, когда я соревновалась с непобедимой на тот момент Лор Монаду. Сейчас медаль далась тяжелее, особенно последние 10 метров. Я счастлива, что спустя много лет смогла завоевать это «золото», — цитирует Анастасию Фесикову пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

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