Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» объявил благодарность коллективу НИКИРЭТ Спорт

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России Алексей Сорокин объявил благодарность коллективу НИКИРЭТ – филиала производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, расположенного в Заречном Пензенской области.

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Тем самым отмечено активное участие предприятия в подготовке и проведении мундиаля на российских стадионах.

Как поясняется на сайте Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники, на этих объектах был смонтирован комплекс инженерно-технических средств, который дополнили досмотровым оборудованием.

Все вместе позволило обеспечить на матчах чемпионата безопасность и антитеррористическую защищенность.