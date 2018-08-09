Пензенцы стали вторыми на всероссийских летних сельских спортивных играх Спорт

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла второе место на XII всероссийских летних сельских спортивных играх, прошедших в Курской области.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, регион отличился в группе, объединившей субъекты РФ с численностью сельского населения до 450 тыс. человек.

В финальную программу входило 18 дисциплин, среди которых армрестлинг, гиревой спорт, волейбол, городошный спорт, легкая атлетика, мини-лапта, тяжелая атлетика, полиатлон, самбо, силовое троеборье и другие.

Помимо классических состязаний, проводились соревнования дояров, косарей, механизаторов и спортивных семей.

Во всероссийском этапе игр приняли участие свыше 2,2 тыс. человек, которые представляли 66 регионов.