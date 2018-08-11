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На Олимпийской аллее Пензы отметили День физкультурника

14:46 | 11.08.2018 | Спорт

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Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. Мероприятие, посвященное Дню физкультурника, прошло на Олимпийской аллее Пензы в субботу, 11 августа.

На Олимпийской аллее Пензы отметили День физкультурника

Фото: Pgduma.ru

В его рамках состоялась церемония вручения знаков отличия всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», а также почетных грамот и благодарностей за вклад в популяризацию здорового образа жизни.

После официальной части был дан старт соревнованиям. Все желающие могли выбрать себе состязания по душе и принять участие в заездах на велосипедах или лыжероллерах, легкоатлетическом забеге или присоединиться к любителям скандинавской ходьбы.

Кроме того, можно было попробовать свои силы в дартсе, шашках, шахматах, кросс-фите или позаниматься йогой.

Так, депутаты пензенской гордумы — директор ООО «АлексСтрой» Алексей Савичев и директор розничного бизнеса операционного офиса «Пензенский» АО «Альфа-Банк» Алексей Рогонов — померились силой в армрестлинге.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в итоге победила дружба.

Помимо этого, в рамках праздника состоялся розыгрыш абонементов на посещение спортивных объектов Пензы.

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