На Олимпийской аллее Пензы отметили День физкультурника Спорт

Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. Мероприятие, посвященное Дню физкультурника, прошло на Олимпийской аллее Пензы в субботу, 11 августа.

Фото: Pgduma.ru

В его рамках состоялась церемония вручения знаков отличия всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», а также почетных грамот и благодарностей за вклад в популяризацию здорового образа жизни.

После официальной части был дан старт соревнованиям. Все желающие могли выбрать себе состязания по душе и принять участие в заездах на велосипедах или лыжероллерах, легкоатлетическом забеге или присоединиться к любителям скандинавской ходьбы.

Кроме того, можно было попробовать свои силы в дартсе, шашках, шахматах, кросс-фите или позаниматься йогой.

Так, депутаты пензенской гордумы — директор ООО «АлексСтрой» Алексей Савичев и директор розничного бизнеса операционного офиса «Пензенский» АО «Альфа-Банк» Алексей Рогонов — померились силой в армрестлинге.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в итоге победила дружба.

Помимо этого, в рамках праздника состоялся розыгрыш абонементов на посещение спортивных объектов Пензы.