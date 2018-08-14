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Пензенская «Империя» уступила «Кубани-2» в Краснодаре

08:31 | 14.08.2018 | Спорт

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Пензенская «Империя» уступила «Кубани-2» со счетом 29:14 в выездном матче чемпионата России по регби среди команд Премьер-лиги, выступающих в дивизионе «Б».

Пензенская «Империя» уступила «Кубани-2» в Краснодаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба клуба, в понедельник, 13 августа, заключительный матч регулярного чемпионата состоялся в сложных условиях при высокой температуре.

В начале игры «Империя» сумела завладеть инициативой, что привело к попытке в исполнении Кирилла Копешкина. Никита Сботов добавил два очка с точной реализации, в результате чего счет стал 0:7 в пользу гостей.

Затем «Кубань-2» смогла собраться. До конца первого тайма краснодарцы положили две попытки, одну из которых реализовали, и ушли на перерыв со счетом 12:7.

Второй тайм начался с очередной попытки хозяев поля — 17:7. Затем «Кубань-2» увеличила отрыв — 24:7.

Одна из атак «Империи» закончилась попыткой, автором которой стал Алексей Титов. Павел Кураев был точен на реализации. В результате счет достиг 24:14. Затем «Кубань-2» смогла воспользоваться ошибкой соперников и укрепить свое преимущество.

Таким образом, в регулярном чемпионате пензенская команда набрала девять очков.

Регбистам предстоят две встречи в плей-офф. Соперником «Империи» на этом этапе чемпионата станет «Булава». Матч в Пензе состоится 18 августа, ответная игра — в Таганроге 25 августа.

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