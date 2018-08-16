В Пензенской области пройдет фестиваль скандинавской ходьбы Спорт

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. XV региональный фестиваль скандинавской ходьбы пройдет на территории базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области в предстоящую пятницу, 17 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участники, среди которых, как ожидается, будут представители разных районов области, прибудут на место утром.

Мероприятие начнется в 10.30 с разминки, которую проведет заслуженный работник физической культуры России Виктор Полюхин.

Парад открытия намечен на 11.00. К собравшимся со словами приветствия обратятся почетные гости фестиваля.

Затем участникам будет предложено преодолеть дистанцию примерно в 3 км. При этом часть пути будет пролегать по асфальтовому покрытию, другая — по грунтовой дороге.

После этого предусмотрен обед, а затем — концерт, в ходе которого выступят творческие коллективы Каменского района.

Награждение победителей состоится в 14.30, сообщает пресс-служба областного Минспорта.