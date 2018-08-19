Пензенская «Империя» всухую проиграла «Булаве» из Таганрога Спорт

Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. Пензенская «Империя» проиграла «Булаве» из Таганрога со счетом 0:52 в домашнем матче полуфинала чемпионата России по регби среди команд Премьер-лиги, выступающих в дивизионе «Б», в минувшую субботу, 18 августа.

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Игроки «Империи» начали встречу активно, организовав атаку, но потеряли мяч.

После первых 10 минут гости постепенно начали завладевать инициативой и в итоге стали доминировать на поле. Хозяева были вынуждены проводить большую часть времени в глухой обороне.

До конца первого тайма «Булава» создала серьезный отрыв, уйдя на перерыв при счете 0:26. «Империя» пыталась переломить ход встречи, но этому помешали ошибки.

Во втором игровом отрезке спортсмены из Таганрога продолжали атаковать, пензенцы иногда отвечали контратаками, не завершая их из-за потерь мяча.

Ответный матч состоится 25 августа в Таганроге, сообщает пресс-служба клуба.