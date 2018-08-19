В Пензе «Зенит» разгромил «Академию Коноплева» Спорт

Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. Пензенский «Зенит» с разгромным счетом 4:0 одержал победу над командой «Академия Коноплева» из Тольятти в домашнем матче 15-го тура первенства межрегионального футбольного союза «Приволжье», который состоялся на стадионе «Зенит» в минувшую субботу, 18 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

В числе зрителей игры были мэр Виктор Кувайцев, председатель региональной федерации футбола, почетный гражданин Пензы Александр Калашников, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владислав Чесноков, тренер команды Дмитрий Сергеев.

Счет на 17-й минуте открыл Кирилл Муромцев. Последующие три гола на 51-й, 75-й и 85-й минуте забил Владислав Мызгин.

После матча глава администрации города поблагодарил игроков «Зенита» за победу.

«У пензенского футбола крепкие традиции. Сегодня вы показали, что команда достойно их продолжает, и у нее есть будущее», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Таким образом, по результатам 13 игр «Зенит» занял шестую строчку турнирной таблицы с 17 очками.