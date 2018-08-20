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Спортсмены из Пензы завоевали медали чемпионата и первенства России по велоспорту-ВМХ

12:58 | 20.08.2018 | Спорт

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Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Представители клуба «Локомотив-Пенза» завоевали медали чемпионата России и первенства страны по велоспорту-ВМХ по итогам соревнований, состоявшихся в Москве.

Спортсмены из Пензы завоевали медали чемпионата и первенства России по велоспорту-ВМХ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте горспорткомитета, Наталья Афремова заняла третье место в хроно-гонке в категории «Элита», а ее сестра Ирина выиграла «бронзу» среди юниорок.

В гонке «классик» чемпионкой России 2018 года стала Наталья Афремова. В первенстве страны Ирина Афремова пришла к финишу третьей.

В эстафетной гонке в упорной борьбе представители велоклуба «Локомотив-Пенза» — Роман Кирсанов, Максим Соломонидин, Алексей Фефилов и Наталья Афремова — завоевали бронзовые медали чемпионата России, уступив соперникам из Мордовии и Москвы.

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