Спортсмены пензенского клуба «Сура» стали чемпионами России Спорт

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Спортивный клуб «Сура» стал лучшим по итогам второго, финального, этапа чемпионата России по мотокроссу в командном зачете и завоевал титул победителя соревнований.

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Его честь защищали Артемий Назаров, Сергей Прытов, Станислав Мятлин, Максим Назаров, Иван Баранов и Илья Рыжих.

В личном зачете Артемий Назаров удостоен титула чемпиона в классе мотоциклов 125 куб. см среди мужчин. Его брат — Максим Назаров — выиграл «бронзу» в классе 250 куб. см.

Заключительный этап чемпионата и первенства России по мотокроссу проходил на базе детско-юношеской спортивной школы технических видов спорта «Вельяминово» в Московской области 17–20 августа.

Как сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта страны, в соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из 60 городов.

В числе официальных лиц участников состязаний поприветствовали старший помощник председателя Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров и уполномоченный по правам ребенка при президенте России,уроженка Анна Кузнецова, которая затем с помощью соцсети Facebook обратилась к своим землякам, поздравив их с успешным выступлением.

«Вы, ваши коллеги по спорту, да и вообще все, кто увлечен любимым делом — пример того, как азарт, сила, ловкость и талант могут и должны быть направлены на положительное, помогать развиваться и подниматься над самими собой, чтобы быть в какой-то мере наставником для своих сверстников, как и для вас сейчас ваши тренеры и педагоги», — написала она на своей странице.