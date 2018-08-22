В Пензе ЦСК ВВС взял реванш над «Дизелем» Спорт

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Клуб ЦСК ВВС из Самары после поражения накануне одержал победу над «Дизелем» со счетом 5:3 в контрольном матче, который состоялся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в среду, 22 августа.

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Первый период остался за гостями. На 15-й минуте счет открыл нападающий Андрей Мнихович. Спустя 5 минут разрыв увеличил Булат Набиуллин.

Во втором игровом отрезке, на 23-й минуте, «Дизелю» удалось забросить первую шайбу. Ее на свой счет записал Никита Демин. Вскоре на нее ответили Тимур Хафизов и Александр Степаненко. На перерыв команды ушли со счетом 1:4.

По возвращении на лед самарский клуб продолжил атаковать. Дубль сделал Булат Набиуллин.

Затем пензенцы постарались сократить разрыв — отличились защитник Егор Артамонов и нападающий Виктор Луговской, однако финальный свисток зафиксировал победу ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба клуба «Дизель».