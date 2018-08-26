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Пензенские футболистки стали чемпионками мира в составе студенческой сборной России

13:15 | 26.08.2018 | Спорт

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Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. Женская студенческая сборная России по мини-футболу, в составе которой выступали представительницы пензенского клуба «Лагуна-УОР» Мария Крупина, Ксения Олькова, Ирина Родькина и Александра Чернова, обыграла со счетом 2:0 команду Украины в финале XVI чемпионата мира, состоявшегося в Казахстане в воскресенье, 26 августа, и впервые в истории завоевала «золото» данных соревнований.

Пензенские футболистки стали чемпионками мира в составе студенческой сборной России

Фото: Amfr.ru

Как и в ходе полуфинальной встречи, россиянки заметно превосходили соперниц по моментам. Вратарю Анастасии Ивановой до перерыва пришлось вступить в игру лишь один раз, и удача была на ее стороне.

Верные голевые моменты были у Елизаветы Никитиной, Анастасии Дурандиной и Алены Жижовой. На 18-й минуте матча украинки совершили пятый фол на подступах штрафной, после чего наставник сборной России Евгений Кузьмин вызвал команду на минутный инструктаж. Замысел тренера сработал: Залия Газимова прямым ударом реализовала штрафной и вывела сборную вперед — 1:0.

Вторая половина встречи прошла в схожей манере. Анастасия Дурандина на 22-й минуте отправила мяч прямиком под дальнюю штангу — результат стал 2:0. Александра Чернова и Алина Ефипова могли увеличить отрыв, но им не хватило точности. Россиянки продолжали атаковать, а украинки — фолить.

Одним из ключевых моментов стало удаление лидера украинской сборной Ирины Дубицкой, которое во многом сбило темп нарастающего сопротивления команды и позволило сборной России удержать преимущество, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

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